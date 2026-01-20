Auf dem Marktplatz in Halle hat es am Dienstagabend eine Demonstration gegeben.

Halle (Saale)/MZ. - Am späten Dienstagnachmittag versammelten sich mehrere Hundert Menschen auf dem halleschen Marktplatz, um gegen die Gewalt im kurdischen Teil Syriens zu protestieren. Die lautstarken Sprechchöre, Musik und Redebeiträge waren auch im kleinen Saal des Stadthauses zu hören, in dem der Finanzausschuss der Stadt tagte. Mit Kommunalpolitik hatte die Demonstration jedoch nichts zu tun.