  4. Neugründung einer Parkinson-Selbsthilfegruppe im Burgenlandkreis: Selten und unheilbar: 69-jährige Zeitzerin lebt mit atypischem Parkinson

Eine seltene Parkinson-Form verändert das Leben einer Zeitzerin grundlegend. Wie sich die Krankheit auf den Alltag auswirkt und warum eine Selbsthilfegruppe gegründet werden soll.

Von Margit Herrmann 20.01.2026, 19:00
Ein starkes Team: Dietmar Weiß begleitet seine Frau Petra bei Spaziergängen, die für die 69-jährige Zeitzerin mit zunehmender Erschöpfung verbunden sind.
Ein starkes Team: Dietmar Weiß begleitet seine Frau Petra bei Spaziergängen, die für die 69-jährige Zeitzerin mit zunehmender Erschöpfung verbunden sind. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Wir schaffen das gemeinsam“, sagt Dietmar Weiß mit fester Stimme und streichelt sanft über den Arm seiner Frau Petra. Seit 2023 ist im Leben des Ehepaars nichts mehr, wie es einmal war.