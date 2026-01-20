Neugründung einer Parkinson-Selbsthilfegruppe im Burgenlandkreis Selten und unheilbar: 69-jährige Zeitzerin lebt mit atypischem Parkinson
Eine seltene Parkinson-Form verändert das Leben einer Zeitzerin grundlegend. Wie sich die Krankheit auf den Alltag auswirkt und warum eine Selbsthilfegruppe gegründet werden soll.
Zeitz/MZ. - „Wir schaffen das gemeinsam“, sagt Dietmar Weiß mit fester Stimme und streichelt sanft über den Arm seiner Frau Petra. Seit 2023 ist im Leben des Ehepaars nichts mehr, wie es einmal war.