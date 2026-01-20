Rekord an Sonnenstunden Rückblick auf das Wetterjahr: Welche Besonderheiten es 2025 in Dessau gab

Hobbymeteorologe Dirk Lindner aus Dessau-Süd legt die Wetterbilanz für 2025 vor. Er spricht wettertechnisch von einem normalen Jahr – auch wenn es nicht immer so ausfiel, wie sich mancher erhoffte. Was er im Einzelnen zu Sonne, Temperatur, Regen gemessen hat und wie die Daten im Deutschlandvergleich ausgefallen sind.