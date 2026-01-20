Rekord an Sonnenstunden Rückblick auf das Wetterjahr: Welche Besonderheiten es 2025 in Dessau gab
Hobbymeteorologe Dirk Lindner aus Dessau-Süd legt die Wetterbilanz für 2025 vor. Er spricht wettertechnisch von einem normalen Jahr – auch wenn es nicht immer so ausfiel, wie sich mancher erhoffte. Was er im Einzelnen zu Sonne, Temperatur, Regen gemessen hat und wie die Daten im Deutschlandvergleich ausgefallen sind.
20.01.2026, 18:00
Dessau/MZ. - Der erste Schnee des Jahres hat gerade noch für Winterfreuden gesorgt – beim Rodeln, Schneemann bauen oder auch Skifahren im Flachland. Eisig kalt war es dazu. Doch wie war es eigentlich 2025? Die Erinnerung verblasst. Aber einer weiß es sicher.