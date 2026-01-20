Der erste Storch des Jahres ist in Kakau eingetroffen. Bereits im vergangenen Jahr gehörte derselbe Storch zu den ersten im Landkreis, die ihr Sommerquartier bezogen haben.

Wittenberg/MZ.- Der erste Storch ist am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr in Kakau gelandet. Das Nest, das seit gut zehn Jahren von Adebar in Besitz genommen wird, ist auf dem Schornstein der Gärtnerei Neubauer aufgesetzt. Bereits im vergangenen Jahr war dieser Storch einer der ersten, der im Landkreis sein Sommerdomizil bezogen hat.

In den zurückliegenden Jahren kam wenig später auch das Weibchen in Kakau an. Auch hatten die beiden fast immer Junge, die sie hier großgezogen haben, bis es dann wieder in den Süden ging.