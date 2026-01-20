Der ehemalige SCM-Spieler und SCM-Trainer Christoph Theuerkauf war auf besonderer Mission in Köthen.

„Ich will einfach, dass ihr Spaß habt“ - Wie SCM-Trainer Christoph Theuerkauf in Köthen Kinder motiviert

Sport frei: Die Mädchen und Jungen hatten viel Spaß.

Köthen/MZ. - „Hallo, ich bin Christoph und Handballtrainer. Das ist ein bisschen wie Lehrer sein“, stellt sich der großgewachsene Unbekannte im roten Shirt und Trainingshose den Kindern vor. Die haben ihn noch nie an der Schule gesehen und sind entsprechend gespannt.