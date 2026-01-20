weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Besonderes Training: „Ich will einfach, dass ihr Spaß habt“ - Wie SCM-Trainer Christoph Theuerkauf in Köthen Kinder motiviert

Der ehemalige SCM-Spieler und SCM-Trainer Christoph Theuerkauf war auf besonderer Mission in Köthen.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 20.01.2026, 16:25
Sport frei: Die Mädchen und Jungen hatten viel Spaß.
Sport frei: Die Mädchen und Jungen hatten viel Spaß.

Köthen/MZ. - „Hallo, ich bin Christoph und Handballtrainer. Das ist ein bisschen wie Lehrer sein“, stellt sich der großgewachsene Unbekannte im roten Shirt und Trainingshose den Kindern vor. Die haben ihn noch nie an der Schule gesehen und sind entsprechend gespannt.