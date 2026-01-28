Nach der überraschenden Schließung des Restaurants „Karl’s Platz“ ist daraus nun das „Sale e Pepe“ geworden. Was der neue Eigentümer damit vorhat.

Bernburg/MZ. - Die Schließung von Bernburgs Restaurant „Karl’s Platz“ im Herzen der Saalestadt ist Ende vergangenen Jahres für viele überraschend und ganz plötzlich gekommen. Doch leer steht die Gastronomie an der Ecke Karlsplatz/Lindenstraße damit nicht. Im Gegenteil. Denn seit Jahresbeginn wird dort von Inhaber Andrej-Iulian Nistor das italienische Restaurant „Sale e Pepe“ (zu Deutsch: Salz und Pfeffer) betrieben.