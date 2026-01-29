Auf dem Parkplatz der Wagnerpassage gelten ab Sonntag neue Regeln. Ganz klar sind die vielen Besuchern nicht. Die MZ klärt auf und verrät, für wen es Sondergenehmigungen gibt.

45 Euro Strafe drohen - Was Autofahrer auf dem Parkplatz der Wagnerpassage ab Februar beachten müssen

Dessau-Roßlau/MZ. - Geschäftiges Treiben bietet sich dem Beobachter gegen 12 Uhr am Mittwoch auf dem gut besuchten Parkplatz der Dessauer Wagnerpassage. Im Abstand weniger Sekunden fahren Autos auf oder von dem Gelände des Einkaufszentrums. Menschen laufen vorsichtig über die glatten Eisflächen, die sich nach dem Schneefall der vergangenen Tage an einigen Stellen gebildet haben. Doch etwas ist anders als sonst. Am Eingang zum Gelände weist ein Schild seit Kurzem auf ein neues Parksystem hin. Eine Kamera hängt wenige Meter entfernt an einem Laternenmast. Bei den Besuchern der Wagnerpassage hat das für viel Verwirrung gesorgt.