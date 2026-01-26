Regen der gefriert, Schnee, der auf einer tückischen Eisschicht liegt: Die Straßenverhältnisse sind am Montag in Dessau-Roßlau gefährlich. Auch auf den Nahverkehr hat das Wetter Auswirkungen.

Dessau-Roßlau/MZ - Regen, der in Schnee übergeht und auf gefrorenen Boden fällt, hat die Straßen und Gehwege in Dessau-Roßlau in der Nacht auf Montag in eine Rutschbahn verwandelt. Unter der trügerischen weißen Schneedecke, die viele Dessauer am Morgen auf dem Weg zur Arbeit oder Schule vorfanden, versteckte sich eine Eisschicht.

Ganz so gravierend wie in anderen Landkreisen - in Wittenberg und Teilen des Saalekreises wurde der Busverkahr eingestellt - waren die Folgen in Dessau-Roßlau aber nicht. „Der Straßenbahnbetrieb ist planmäßig und ohne Einschränkungen gestartet. Im Busverkehr kommt es aktuell witterungsbedingt zu leichten Verspätungen“, sagte Stadtwerkesprecherin Claudia Pittermann der MZ.

„Alle Busse sind im Einsatz. Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse kommt es derzeit zu Verspätungen von etwa 15 bis 20 Minuten. Technische oder personelle Ausfälle liegen nicht vor; die Verzögerungen sind ausschließlich auf den Straßenzustand zurückzuführen“, so Pittermann.

Auch die Deutsche Bahn hat mit dem Wetter zu kämpfen. Züge von und nach Dessau-Roßlau haben Verspätungen oder fallen ganz aus.