Problem mit Heizung Havarie im Paulusviertel: Kam der Knall am Sonntag in Halle aus der Kita?

Die Heizung ist in der Internationalen Kindertagesstätte in der Herweghstraße nach einem technischen Defekt ausgefallen. Die Kita in Halle muss mit Notaggregat betrieben werden. Aber was hat das mit einem lauten Knall zu tun, der am Sonntag zu hören gewesen sein soll?