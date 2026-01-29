Explosion auf dem Feld, Evakuierungen im Ort, Waffen sichergestellt: Was bisher zu den Ergebnissen der Polizeiaktion in Weißenborn bekannt ist.

Nach Großeinsatz in Weißenborn: Was die Staatsanwaltschaft zum Tatverdächtigen sagt

Weißenborn/MZ - Bei dem groß angelegten Polizeieinsatz, der am Mittwoch in Weißenborn für Aufsehen sorgte, stand laut Staatsanwaltschaft Halle ein 25 Jahre alter Mann aus dem Raum Zeitz im Mittelpunkt. Wie Oberstaatsanwalt Dennis Cernota am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Halle umgesetzt.