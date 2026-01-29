Das neugegründete Inklusionsnetzwerk „Miteinander Inklusion Aschersleben“ will sich für mehr Teilhabe aller Menschen einsetzen. Wer dabei mitwirkt und was die Netzwerkpartner als Nächstes planen.

Neues Netzwerk will in Aschersleben Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen

Die Partner des Inklusionsnetzwerks „Miteinander Inklusion Aschersleben“ sind bei der Gründungsveranstaltung im Bestehornhaus zusammengekommen.

Aschersleben/MZ - „Heute ist ein besonderer Tag“, verkündet Kathrin Sommer, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Aschersleben, am Dienstag im kleinen Saal des Bestehornhauses. Es ist die offizielle Gründungsveranstaltung von MIA, kurz für „Miteinander Inklusion Aschersleben“ – einem neuen Inklusionsnetzwerk. Dessen Mitglieder wollen künftig „ein starkes Zeichen für Teilhabe und Vielfalt setzen und für eine Gesellschaft, in der jeder selbstverständlich dazugehört“ – egal ob mit oder ohne Behinderung –, erklärt Sommer.