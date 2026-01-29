Ausbau der unteren Bahnhofstraße in Eisleben Einbahnstraße wird aufgehoben - Kreuzung wird zu Kreisverkehr
Die untere Bahnhofstraße in Eisleben wird derzeit ausgebaut. Weil die Straße künftig in beiden Richtungen befahren werden kann, wird an der Halleschen Straße ein Kreisverkehr eingerichtet.
29.01.2026, 14:00
Eisleben/MZ - Seit rund anderthalb Jahren wird die untere Bahnhofstraße in Eisleben grundhaft ausgebaut. Aktuell ruhen die Arbeiten zwar witterungsbedingt. Die Stadt geht aber davon aus, dass der geplante Fertigstellungstermin August/September dieses Jahres gehalten werden kann. Bis dahin soll auch die Anbindung an die Hallesche Straße hergestellt sein. Dort wird ein Kreisverkehr eingerichtet.