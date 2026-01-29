Die untere Bahnhofstraße in Eisleben wird derzeit ausgebaut. Weil die Straße künftig in beiden Richtungen befahren werden kann, wird an der Halleschen Straße ein Kreisverkehr eingerichtet.

Einbahnstraße wird aufgehoben - Kreuzung wird zu Kreisverkehr

Die Kreuzung Hallesche Straße/Bahnhofstraße/Landwehr wird zu einem Kreisverkehr umgebaut.

Eisleben/MZ - Seit rund anderthalb Jahren wird die untere Bahnhofstraße in Eisleben grundhaft ausgebaut. Aktuell ruhen die Arbeiten zwar witterungsbedingt. Die Stadt geht aber davon aus, dass der geplante Fertigstellungstermin August/September dieses Jahres gehalten werden kann. Bis dahin soll auch die Anbindung an die Hallesche Straße hergestellt sein. Dort wird ein Kreisverkehr eingerichtet.