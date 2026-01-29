weather schneefall
  4. Ausbau der unteren Bahnhofstraße in Eisleben: Einbahnstraße wird aufgehoben - Kreuzung wird zu Kreisverkehr

Die untere Bahnhofstraße in Eisleben wird derzeit ausgebaut. Weil die Straße künftig in beiden Richtungen befahren werden kann, wird an der Halleschen Straße ein Kreisverkehr eingerichtet.

Von Jörg Müller 29.01.2026, 14:00
Die Kreuzung Hallesche Straße/Bahnhofstraße/Landwehr wird zu einem Kreisverkehr umgebaut.
Die Kreuzung Hallesche Straße/Bahnhofstraße/Landwehr wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Seit rund anderthalb Jahren wird die untere Bahnhofstraße in Eisleben grundhaft ausgebaut. Aktuell ruhen die Arbeiten zwar witterungsbedingt. Die Stadt geht aber davon aus, dass der geplante Fertigstellungstermin August/September dieses Jahres gehalten werden kann. Bis dahin soll auch die Anbindung an die Hallesche Straße hergestellt sein. Dort wird ein Kreisverkehr eingerichtet.