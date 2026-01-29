Ärger um Haushalt in Anhalt-Bitterfeld „Zu viele weiche Formulierungen“ - Haushaltsbeschluss für 2026 im Kreistag wackelt
Fraktion SPD-Grüne stellt Antrag auf Verschiebung in den Februar. Linke lehnt die Haushaltsvorlage ab.
Aktualisiert: 29.01.2026, 16:07
Köthen/MZ. - Es gibt ganz offensichtlich mehrere Gründe, dass Landrat Andy Grabner (CDU) den Beschluss des Haushaltes 2026 für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits zwei Tage nach der abschließenden Beratung im Kreis- und Finanzausschuss auch durch den Kreistag bestätigen lassen will.