Fraktion SPD-Grüne stellt Antrag auf Verschiebung in den Februar. Linke lehnt die Haushaltsvorlage ab.

„Zu viele weiche Formulierungen“ - Haushaltsbeschluss für 2026 im Kreistag wackelt

Bei den Demonstrationen gegen die Schließung der Helios Klinik Zerbst stand Bürgermeister Andreas Dittmann (re.) zumeist vorn dran.

Köthen/MZ. - Es gibt ganz offensichtlich mehrere Gründe, dass Landrat Andy Grabner (CDU) den Beschluss des Haushaltes 2026 für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits zwei Tage nach der abschließenden Beratung im Kreis- und Finanzausschuss auch durch den Kreistag bestätigen lassen will.