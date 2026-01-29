Manfred Wengler legt bereits seinen fünften Coswig-Krimi vor. An welcher Stelle der 70-jährige Hobbyautor dieses Mal über seinen Schatten springt.

In Wenglers Bücherregal reiht sich das neue Buch als fünfter Coswig-Krimi ein.

Coswig/MZ. - Manfred Wengler selbst würde seine sich immer wiederholende Vorgehensweise sicherlich nicht zwingend als festes Ritual bezeichnen. Aber er gibt zu, dass es eigentlich jedes Mal zum gleichen Ablauf kommt. „Immer wenn ich ein neues Buch von mir in den Händen halte, bringe ich das allererste Exemplar in die Coswiger Stadtbibliothek und spende es“, sagt der 70-Jährige. Das zweite Exemplar ist zwingend für seine jeweiligen Helfer, die zum Beispiel Korrektur lesen und inhaltliche Tipps geben, reserviert. „Und das nächste kommt dann in meinen eigenen Bücherschrank. Das muss schon sein“, sagt der Coswiger Hobbyautor und schmunzelt.