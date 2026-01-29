weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Familienzentrum Schöpfkelle: Bestürzung wegen Schließung von sozialem Zentrum in Halle-Silberhöhe - Hoffnung keimt auf

Das Familienzentrum „Schöpf-Kelle“ in Halle-Silberhöhe ist geschlossen worden. Doch möglicherweise könnte es eine Wiedereröffnung geben.

Von Jonas Nayda 29.01.2026, 19:00
Nun ist es menschenleer: Die "Schöpf-Kelle" in Halle Silberhöhe hat seit Anfang des Jahres geschlossen.
Halle (Saale)/MZ. - Das Aus des Familienzentrums „Schöpf-Kelle“ auf der Silberhöhe hat in Halle viel Bestürzung ausgelöst. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) kündigte an, sich auf Landesebene für den Erhalt der sozialen Einrichtung stark zu machen. Vielleicht könnte die Schöpfkelle doch noch gerettet werden.