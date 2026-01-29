Auf dem Gelände des Klosters Helfta hat der Unternehmerverband MSH sein zweites Neubauprojekt gestartet. Zuvor war ein alter Kuhstall abgerissen worden.

Spannender Fund beim Abriss: Was es mit einem alten Kinderschuh auf sich hat

Eisleben/MZ - Dass es bei Baumaßnahmen Verzug gibt, kommt regelmäßig vor. Beim neuen Projekt des Unternehmerverbandes Mansfeld-Südharz/Wirtschaftsregion A 38 im Kloster Helfta läuft bisher alles bestens – dafür hatte allerdings die Grundsteinlegung Verzug. Denn der symbolische Baustart war eigentlich vor knapp drei Wochen geplant, fiel dann aber dem Wintereinbruch zum Opfer. Am Mittwoch hat es nun aber geklappt.