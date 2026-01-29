Nur noch das Stroh auf dem Feld neben Weißenborn zeugt von dem Polizeigroßeinsatz am Mittwoch. Die Grube, in dem das gefundene Sprengmaterial zur Detonation gebracht worden war, war mit Strohballen umstellt worden. Von der Grube ist am Donnerstag nichts mehr zu sehen.

(Foto: Margit Herrmann)