Sprengstofffund in Bauernhof nahe Zeitz „Das hätte unser Dorf zerstört“ - Weißenborner berichten von vermummten Polizisten, Evakuierung und der Explosion
Am Morgen danach ist es still in Weißenborn. Nach dem großen Sprengstofffund, blicken die Bewohner auf den Polizeieinsatz zurück, der das Dorf in Ausnahmezustand versetzte.
29.01.2026, 19:00
Weißenborn/MZ. - Schneeflocken fallen auf das mit Stroh bedeckte Feld, zwei Füchse schleichen lautlos durch die winterliche Landschaft. Am Donnerstagvormittag ist von der Aufregung des Vortags nichts mehr zu spüren. Am Mittwoch hatte es im angrenzenden Weißenborn einen Großeinsatz der Polizei gegeben.