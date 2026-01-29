weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Am Morgen danach ist es still in Weißenborn. Nach dem großen Sprengstofffund, blicken die Bewohner auf den Polizeieinsatz zurück, der das Dorf in Ausnahmezustand versetzte.

Von Margit Herrmann 29.01.2026, 19:00
Nur noch das Stroh auf dem Feld neben Weißenborn zeugt von dem Polizeigroßeinsatz am Mittwoch. Die Grube, in dem das gefundene Sprengmaterial zur Detonation gebracht worden war, war mit Strohballen umstellt worden. Von der Grube ist am Donnerstag nichts mehr zu sehen.
Nur noch das Stroh auf dem Feld neben Weißenborn zeugt von dem Polizeigroßeinsatz am Mittwoch. Die Grube, in dem das gefundene Sprengmaterial zur Detonation gebracht worden war, war mit Strohballen umstellt worden. Von der Grube ist am Donnerstag nichts mehr zu sehen. (Foto: Margit Herrmann)

Weißenborn/MZ. - Schneeflocken fallen auf das mit Stroh bedeckte Feld, zwei Füchse schleichen lautlos durch die winterliche Landschaft. Am Donnerstagvormittag ist von der Aufregung des Vortags nichts mehr zu spüren. Am Mittwoch hatte es im angrenzenden Weißenborn einen Großeinsatz der Polizei gegeben.