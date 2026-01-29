Beim Abendspaziergang im Tierpark Hexentanzplatz Thale erleben Besucher am 7. Februar eine geheimnisvolle Führung durch den nächtlichen Tierpark mit leuchtenden Wolfsaugen, huschenden Schatten und spannenden Infos der Tierpfleger. Die familienfreundliche Veranstaltung verspricht besondere Atmosphäre, Lagerfeuerromantik und tierische Begegnungen bei jedem Wetter.

Streifenhörnchen gehören zu den neusten Bewohnern des Tierparks auf dem Hexentanzplatz in Thale. Ob sie beim Abendspaziergang durch ihre Anlage huschen?

Thale/MZ/son. - Der nächste Abendspaziergang im Tierpark Hexentanzplatz Thale steht bevor: Er findet am Samstag, 7. Februar, um 18 Uhr statt.

„Wir bitten euch um pünktliches Erscheinen und empfehlen das Mitbringen von Taschenlampen oder Laternen und der Witterung angemessener Kleidung“, teilen die Veranstalter mit. Zum Abendspaziergang mit der ganzen Familie laden die Bodetal Tourismus GmbH (BTG) und der Förderverein des Tierparks auf der „Hexe“ ein.

Während des Rundgangs sind Tierpfleger an ausgewählten Gehegen zu finden, sie berichten Wissenswertes über die jeweiligen Tierarten. Das Besondere ist aber die Atmosphäre, wenn unheimliche Geräusche des nächtlichen Waldes zu hören sind, Schatten durch Gehege huschen und Wolfsaugen im Schein von Taschenlampen leuchten.

Termin für Tierparkfest in Thale steht fest

Der Abendspaziergang findet bei jedem Wetter statt, ausgenommen sind jedoch Unwettersituationen. Es gelten die normalen Eintrittspreise. Vor und nach dem Rundgang sorgt der Förderverein für warme Getränke, heiße Bratwurst und interessante Gespräche am Lagerfeuer. Fragen werden unter Telefon 03947/ 7768070 beantwortet.

Der Förderverein weist auch schon einmal auf das diesjährige Tierparkfest hin, das am Sonntag, 12. Juli, stattfindet.