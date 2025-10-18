Auf dem Hexentanzplatz in Thale sorgt eine neue Tierpark-Attraktion für Begeisterung: 19 Streifenhörnchen flitzen in luftiger Höhe über die Köpfe der Besucher. Wer die besondere Anlage entworfen hat und worauf sich Besucher sonst noch freuen können.

Nachdem der erste Besucheransturm bei der Eröffnung der Streifenhörnchen-Anlage vorbei ist, stärkt sich dieses Exemplar erst einmal mit Futter. Insgesamt 19 chinesische Baumstreifenhörnchen bewohnen das mehrteilige Gehege im Tierpark Hexentanzplatz Thale.

Thale/MZ. - „Da kommt wieder eins“, freut sich ein Junge und deutet auf ein kleines Streifenhörnchen. Dieses flitzt jedoch so schnell durch den vergitterten Gang, dass der junge Besucher es gar nicht richtig beobachten kann. Einfacher ist das an anderen Stellen an der neuen Hörnchen-Anlage im Tierpark Hexentanzplatz Thale. In ihr wohnen 19 chinesische Baumstreifenhörnchen, die es bislang noch nicht auf der „Hexe“ gegeben hat.