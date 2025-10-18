Attraktion im Harz Tierpark Thale eröffnet spektakuläre Streifenhörnchen-Anlage – Besucher staunen über luftige Gänge
Auf dem Hexentanzplatz in Thale sorgt eine neue Tierpark-Attraktion für Begeisterung: 19 Streifenhörnchen flitzen in luftiger Höhe über die Köpfe der Besucher. Wer die besondere Anlage entworfen hat und worauf sich Besucher sonst noch freuen können.
18.10.2025, 11:15
Thale/MZ. - „Da kommt wieder eins“, freut sich ein Junge und deutet auf ein kleines Streifenhörnchen. Dieses flitzt jedoch so schnell durch den vergitterten Gang, dass der junge Besucher es gar nicht richtig beobachten kann. Einfacher ist das an anderen Stellen an der neuen Hörnchen-Anlage im Tierpark Hexentanzplatz Thale. In ihr wohnen 19 chinesische Baumstreifenhörnchen, die es bislang noch nicht auf der „Hexe“ gegeben hat.