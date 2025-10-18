Neuerscheinung „Junkers war eine echte Naturgewalt“ - Andreas Tank und Angelika Hofmann legen biografischen Bildband vor
Zwei Autoren haben in ihrem Buch „Hugo Junkers - Pionier der Technik“ das Wesen und Wirken des Ausnahme-Unternehmers und Forschers Hugo Junkers. Was sie beeindruckt hat.
Dessau/MZ. - Vor 90 Jahren verstarb Hugo Junkers. Doch sein Lebenswerk sollte bis über seinen Tod hinaus alle Zeiten überdauern. Der erfolgreiche Erfinder und Unternehmer setzte in verschiedenen technischen Bereichen Maßstäbe und wurde damit zu einer der größten deutschen Marken des 20. Jahrhunderts.