Zwei Autoren haben in ihrem Buch „Hugo Junkers - Pionier der Technik“ das Wesen und Wirken des Ausnahme-Unternehmers und Forschers Hugo Junkers. Was sie beeindruckt hat.

„Junkers war eine echte Naturgewalt“ - Andreas Tank und Angelika Hofmann legen biografischen Bildband vor

Andreas Tank und Angelika Hofmann bei einem Arbeitstreffen zum Buch in Coswig mit der Junkers-Urenkelin Charlotte Junkers (rechts).

Dessau/MZ. - Vor 90 Jahren verstarb Hugo Junkers. Doch sein Lebenswerk sollte bis über seinen Tod hinaus alle Zeiten überdauern. Der erfolgreiche Erfinder und Unternehmer setzte in verschiedenen technischen Bereichen Maßstäbe und wurde damit zu einer der größten deutschen Marken des 20. Jahrhunderts.