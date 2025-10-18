weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Fußball Salzlandliga: Nach Pokal-Wochenende wieder Punktspielalltag für Aschersleben, Seeland und Drohndorf-Mehringen

LIVE:
Union Sandersdorf gegen Germania Halberstadt im Livestream
Union Sandersdorf gegen Germania Halberstadt im Livestream

Fußball Salzlandliga Nach Pokal-Wochenende wieder Punktspielalltag für Aschersleben, Seeland und Drohndorf-Mehringen

Der SC Seeland und Rotation Aschersleben wollen nach ihren Pokalniederlagen in der Salzlandliga wieder überzeugen. Der FSV Drohndorf erwartet das Überraschungsteam.

Von Ingo Gutsche 18.10.2025, 14:00
Während Tony Erwin Schüler (l.) mit Rotation gegen Bernburg II antritt, hoffen Leon Hoffmann und Drohndorf auf einen Sieg gegen Welsleben.
Während Tony Erwin Schüler (l.) mit Rotation gegen Bernburg II antritt, hoffen Leon Hoffmann und Drohndorf auf einen Sieg gegen Welsleben. (Foto: Sven Brückner/Archiv)

Salzlandkreis/MZ - Nach dem Pokal-Wochenende herrscht bei den Salzlandligisten wieder Punktspiel-Alltag. Am 7. Spieltag genießen Tabellenführer SC Seeland, der FSV Drohndorf-Mehringen und Rotation Aschersleben Heimrecht. Die Partien beginnen am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 14 Uhr.