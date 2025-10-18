Der SC Seeland und Rotation Aschersleben wollen nach ihren Pokalniederlagen in der Salzlandliga wieder überzeugen. Der FSV Drohndorf erwartet das Überraschungsteam.

Nach Pokal-Wochenende wieder Punktspielalltag für Aschersleben, Seeland und Drohndorf-Mehringen

Während Tony Erwin Schüler (l.) mit Rotation gegen Bernburg II antritt, hoffen Leon Hoffmann und Drohndorf auf einen Sieg gegen Welsleben.

Salzlandkreis/MZ - Nach dem Pokal-Wochenende herrscht bei den Salzlandligisten wieder Punktspiel-Alltag. Am 7. Spieltag genießen Tabellenführer SC Seeland, der FSV Drohndorf-Mehringen und Rotation Aschersleben Heimrecht. Die Partien beginnen am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 14 Uhr.