Zum Kupferfest in Hettstedt kontrolliert die Polizei einen Mann. Der sucht jedoch das Weite.

In Hettstedt wird in diesen Tagen das Kupferfest gefeiert.

Hettstedt/MZ/DKA. - Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es zum Kupferfest in Hettstedt.

Die Polizei wollte am Freitagabend einen Mann im Bereich der Kirchentreppen am Markt kontrollieren. Der 40-jährige Klostermansfelder versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Nach Angaben der Polizei konnte er jedoch schon nach wenigen Metern gestellt werden.

Es stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Der Mann sei kurz darauf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden, wo er die fällige Haft antreten musste.