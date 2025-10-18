Die Brückenarbeiten in Oebles-Schlechtewitz sollen noch in diesem Jahr beginnen. Material und Bauart führen zu deutlich höhren Kosten.

Höhere Kosten: Stadt setzt auf massive Brücke für den Graben in Oebles-Schlechtewitz

Über den Graben zum Teich führte eine Holzbrücke.

Oebles-Schlechtewitz/MZ. - Noch in diesem Jahr soll der Graben, der zum Teich in Oebles-Schlechtewitz führt, wieder eine Überführung in Form einer Brücke bekommen. Das Projekt hat deutlich länger gedauert als geplant und wird auch teurer. Der Hauptausschuss hat jüngst dafür zusätzliche Gelder freigemacht.