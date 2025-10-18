Beim Harzklub-Zweigverein Neudorf steht nach der erfolgreichen Kinder- die Herbstwanderung an. Was die Teilnehmer erwartet.

Am kommenden Sonntag findet die Herbstwanderung des Harzklub-Zweigvereins Neudorf statt.

Neudorf/MZ. - „Eigentlich“, sagt Enrico Buchmann vom Harzklub-Zweigverein Neudorf, „geht das bei uns.“ Von größeren Sachbeschädigungen, zu denen es anderswo regelmäßig kommt, blieb die Wanderinfrastruktur um den kleinen Harzort bisher weitestgehend verschont. „Zum Glück haben wir das sehr, sehr selten.“ Doch ausgerechnet im Vorfeld der Herbstwanderung ist es passiert.