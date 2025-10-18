Nicht nur eine Zeitzer Drogerie Kein Farbenhandel mehr: Wie sich das Bild von Unternehmen und Drogerie Pitzschel in Zeitz veränderte
Zweiter Weltkrieg beeinflusste wirtschaftliche vieler Unternehmen, auch die von Pitzschels in Zeitz. Friedrich Pitzschel nahm das jedoch nicht einfach hin. Was er unternommen hat.
18.10.2025, 18:00
Zeitz/MZ. - Die 1868 gegründete Firma Emil Pitzschel versorgte als Farben- und Lackgroßhandlung lange verlässlich den vielseitigen Zeitzer Industrieschauplatz und war gleichzeitig auch auf anderen Gebieten unternehmerisch tätig.