weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Früher in der Zeitzer Innenstadt: Farben, Lacke, Drogerie und Tankstelle mitten in Zeitz: Was man alles zu Pitzschel wissen sollte

Früher in der Zeitzer Innenstadt Farben, Lacke, Drogerie und Tankstelle mitten in Zeitz: Was man alles zu Pitzschel wissen sollte

Was viele Zeitzer noch als Ladengeschäft am Roßmarkt in der Innenstadt kennen, war früher ein großes, wichtiges Unternehmen. Was zur Firma Pitzschel bekannt ist.

Von Petrik Wittwika Aktualisiert: 15.10.2025, 16:26
„Nur Großeinkauf ermöglicht günstige Preise“, so lautete die Devise der Firma Pitzschel. Die Ankunft einer Ladung Farben auf dem Zeitzer Bahnhof für die Firma Pitzschel dokumentiert diese Aufnahme.
„Nur Großeinkauf ermöglicht günstige Preise“, so lautete die Devise der Firma Pitzschel. Die Ankunft einer Ladung Farben auf dem Zeitzer Bahnhof für die Firma Pitzschel dokumentiert diese Aufnahme. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Die 1868 gegründete Firma Emil Pitzschel versorgte als Farben- und Lackgroßhandlung lange verlässlich den vielseitigen Zeitzer Industrieschauplatz und war gleichzeitig auch auf anderen Gebieten unternehmerisch tätig.