Früher in der Zeitzer Innenstadt Farben, Lacke, Drogerie und Tankstelle mitten in Zeitz: Was man alles zu Pitzschel wissen sollte
Was viele Zeitzer noch als Ladengeschäft am Roßmarkt in der Innenstadt kennen, war früher ein großes, wichtiges Unternehmen. Was zur Firma Pitzschel bekannt ist.
Aktualisiert: 15.10.2025, 16:26
Zeitz/MZ. - Die 1868 gegründete Firma Emil Pitzschel versorgte als Farben- und Lackgroßhandlung lange verlässlich den vielseitigen Zeitzer Industrieschauplatz und war gleichzeitig auch auf anderen Gebieten unternehmerisch tätig.