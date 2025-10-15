Früher in der Zeitzer Innenstadt Farben, Lacke, Drogerie und Tankstelle mitten in Zeitz: Was man alles zu Pitzschel wissen sollte

Was viele Zeitzer noch als Ladengeschäft am Roßmarkt in der Innenstadt kennen, war früher ein großes, wichtiges Unternehmen. Was zur Firma Pitzschel bekannt ist.