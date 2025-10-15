Unfall bei Querfurt: A38 wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Ein Unfall zwischen einem Laster und einem Auto sorgt am Mittwoch für Verkehrsbehinderungen auf der A38 zwischen Eisleben und Querfurt. Für die Bergungsarbeiten sperrt die Polizei am Nachmittag eine Fahrtrichtung komplett.

Querfurt/MZ. - Bei einem Unfall auf der A38 ist am frühen Mittwochnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Halle berichtete, waren gegen 13.45 Uhr zwischen Anschlussstellen Eisleben und Querfurt ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Dabei erlitt ein Insasse des Pkw leichte Verletzungen. Was zu dem Unfall, der sich auf der Überholspur ereignete, geführt hatte, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht sagen.