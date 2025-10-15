Wie weit ist das künftige Premier Inn von Halle schon gediehen? Die MZ machte einen Hausbesuch. Kommen Sie doch einfach mit!

Exklusiver Blick ins künftige Premier Inn von Halle - Welcher geheimnisvolle Kubus in jedem Zimmer steht

Stefan Brunsch (rechts), Niederlassungsleiter bei Papenburg, und Bauleiter Tim Scheibner zeigen der MZ, wie weit das künftige Premier Inn bereits gediehen ist.

Halle (Saale)/MZ. - Na, wollen Sie schon mal schauen? Im Premier Inn hinter dem halleschen Opernhaus kann man zwar erst ab kommenden Herbst gepflegt übernachten. Die MZ durfte aber exklusiv schauen, wie es aktuell auf der Baustelle aussieht und was für ein geheimnisvoller Kubus bereits in jedem Zimmer steht.