An der Oper hat der Hotelneubau ein Etappenziel erreicht. Warum der Sparkassen-Chef mit Umweltaktivisten ins Gericht geht und was der künftige Betreiber von Halle hält.

Darum bauen Briten ein Hotel am Altstadtring in Halle

Halle (Saale)/MZ - Mischa Koch ist das erste Mal in Halle. Der Manager für das Ostgeschäft der britischen Hotel-Gruppe „Premier Inn“ hat die Nacht in einem Hotel am Riebeckplatz verbracht – in zwei Jahren kann er am Kapellenberg neben dem Opernhaus wohl im firmeneigenen Haus schlafen. Dort wurde am Donnerstag der Grundstein für das 20 Millionen Euro teure Projekt gesetzt.