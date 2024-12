Am Kapellenberg direkt in Nachbarschaft der Oper bauen die Saalesparkasse und Papenburg eine neue Herberge. Mieter wird die Premier-Inn-Gruppe.

Mit 110 Zimmern: Grundsteinlegung für Hotel am Altstadtring in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Kapellenberg in Nachbarschaft des Opernhauses in Halle ist am Donnerstag der Grundstein für ein neues Hotel der britischen Gruppe Premier Inn gesetzt worden. Bauherr ist die Saalesparkasse. Das Gebäude errichtet die Papenburg AG. 110 Zimmer sollen entstehen.

Um die Baugrube für das neue Hotel anlegen zu können, mussten die Arbeiter 3.000 Tonnen Prophyrfelsen abbrechen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Bei aller Freude nutzte Sparkassenchef Jürgen Fox auch die Gelegenheit, um mit Kritikern des Projektes ins Gericht zu gehen. Über Wochen hatte es Proteste gegeben, weil Bäume gefällt werden mussten. „Es war ein demokratisches Verfahren, das alle Gremien des Stadtrats durchlaufen hat.“ Dieser demokratische Prozess sei durch Partikularinteressen in ein negatives Licht gerückt worden. „Trotz der Kontroversen besteht aber die Zuversicht, dass hier etwas Schönes entsteht“, so Fox.