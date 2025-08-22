Die Stadt Zeitz muss Fördermittel zurückgeben, weil sie die Eigenmittel nicht bereitstellen kann. Das bedeutet das Aus für Tiny Forests und PikoParks. Warum der Hauptausschuss zustimmt.

Bürgerpicknick 2023: Bei der Aktion von Nachhaltigkeitsmanagerin Claudia Siebeck (vorn) kamen die Mähstreifen auf der Streuobstwiese sehr gut an.

Zeitz/MZ. - Gibt die Stadt Zeitz Fördermittel zurück, weil sie die dafür nötigen Eigenmittel nicht aufbringen kann? Geht es nach dem Hauptausschuss, wo eine deutliche Mehrheit dafür stimmte, dann wird es so sein.