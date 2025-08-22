Erneuerbare Energien im Burgenlandkreis Kommen Strom und Getreide bei Meineweh bald gemeinsam von einem Feld?
Ein Kölner Investor plant in der Gemeinde Meineweh eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage. Was die Anlage ausmacht und was sie für die Gemeinde bringen könnte.
22.08.2025, 19:00
Meineweh/MZ. - In naher Zukunft könnte zwischen dem Meineweher Ortsteil Quesnitz und der Bundesstraße 180 eine ganz besondere Photovoltaikanlage entstehen. Ein Investor plant, auf einem Feld eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage zu errichten. Dabei werden Solarmodule so installiert, dass sie landwirtschaftlichen Ackerbau ebenso möglich machen wie die Erzeugung von Strom.