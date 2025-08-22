weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Erneuerbare Energien im Burgenlandkreis: Kommen Strom und Getreide bei Meineweh bald gemeinsam von einem Feld?

Erneuerbare Energien im Burgenlandkreis Kommen Strom und Getreide bei Meineweh bald gemeinsam von einem Feld?

Ein Kölner Investor plant in der Gemeinde Meineweh eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage. Was die Anlage ausmacht und was sie für die Gemeinde bringen könnte.

Von Iris Richter 22.08.2025, 19:00
Meineweh hat Erfahrungen in Sachen erneuerbare Energien. Im Windpark Meineweh wurden 2024 die Betontürme für drei neue Windkraftanlagen errichtet.
Meineweh hat Erfahrungen in Sachen erneuerbare Energien. Im Windpark Meineweh wurden 2024 die Betontürme für drei neue Windkraftanlagen errichtet. Foto: Iris Richter

Meineweh/MZ. - In naher Zukunft könnte zwischen dem Meineweher Ortsteil Quesnitz und der Bundesstraße 180 eine ganz besondere Photovoltaikanlage entstehen. Ein Investor plant, auf einem Feld eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage zu errichten. Dabei werden Solarmodule so installiert, dass sie landwirtschaftlichen Ackerbau ebenso möglich machen wie die Erzeugung von Strom.