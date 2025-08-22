Ein Kölner Investor plant in der Gemeinde Meineweh eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage. Was die Anlage ausmacht und was sie für die Gemeinde bringen könnte.

Kommen Strom und Getreide bei Meineweh bald gemeinsam von einem Feld?

Meineweh hat Erfahrungen in Sachen erneuerbare Energien. Im Windpark Meineweh wurden 2024 die Betontürme für drei neue Windkraftanlagen errichtet.

Meineweh/MZ. - In naher Zukunft könnte zwischen dem Meineweher Ortsteil Quesnitz und der Bundesstraße 180 eine ganz besondere Photovoltaikanlage entstehen. Ein Investor plant, auf einem Feld eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage zu errichten. Dabei werden Solarmodule so installiert, dass sie landwirtschaftlichen Ackerbau ebenso möglich machen wie die Erzeugung von Strom.