Vor den bald anstehenden Karnevalsveranstaltungen haben die Saalenarren gleich zwei neue Prinzenpaare proklamiert. Dabei flossen sogar Tränen.

Darauf ein Helau: Halles Saalenarren küren erstmals auch ein Kinderprinzenpaar

Selenia I. und Benedikt I. sind das erste Kinderprinzenpaar der halleschen Saalenarren.

Halle (Saale)/MZ. - Einen Karnevalspräsident mit Tränen in den Augen erlebten am Wochende die Mitglieder der Halleschen Karnevalsgesellschaft „Die Saalenarren“ 09. Seit Jahren schon macht sich Präsident Jens Wenige einen Spaß daraus, bis zum letzten Moment geheim zu halten, wer das neue Prinzenpaar der Saalenarren wird. Und so ließ er seine Karnevalisten auch diesmal bis zur Proklamation des Prinzenpaares im Unklaren.