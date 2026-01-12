Freiwillige Überstunden Förderschule Mücheln: Mit vereinten Kräften gegen den gravierenden Lehrermangel
Ein Gericht kippte im Sommer die verpflichtende Vorgriffsstunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt. Das verschärfte den Pädagogenmangel. Ein Kollegium in Mücheln reagierte bemerkenswert. Denn ohne die Zusatzstunden drohte der Unterrichtskollaps.
Mücheln/MZ. - „Wir haben echt Schwein gehabt, dass sich unser Kollegium im Kollektiv entschieden hat, das zu leisten. Das rechne ich ihnen hoch an“, lobt Ulf Torbohm, Leiter der Förderschule Merseburg, die seit Jahren in Mücheln untergebracht ist. Dort arbeiten aktuell 25 der 26 Lehrer mehr als sie müssen – freiwillig.