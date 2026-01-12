Ein Gericht kippte im Sommer die verpflichtende Vorgriffsstunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt. Das verschärfte den Pädagogenmangel. Ein Kollegium in Mücheln reagierte bemerkenswert. Denn ohne die Zusatzstunden drohte der Unterrichtskollaps.

Den Stundenplan zu füllen, ist für Ulf Torbohm und Gabriele Längricht schwierig. Deshalb sind sie ihrem Kollegium für die Mehrstunden dankbar.

Mücheln/MZ. - „Wir haben echt Schwein gehabt, dass sich unser Kollegium im Kollektiv entschieden hat, das zu leisten. Das rechne ich ihnen hoch an“, lobt Ulf Torbohm, Leiter der Förderschule Merseburg, die seit Jahren in Mücheln untergebracht ist. Dort arbeiten aktuell 25 der 26 Lehrer mehr als sie müssen – freiwillig.