Auf der A 9 bei Kleinhelmsdorf nahe Osterfeld galt bisher eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum die aufgehoben wurde, was jetzt gilt und warum man sich in Osterfeld darüber nicht freut.

Neue Schilder an der A 9: Warum man sich in Osterfeld darüber ärgert

Kleinhelmsdorf wird teilweise durch eine Lärmschutzwand gegen den Krach der Autobahn 9 geschützt.

Osterfeld/MZ. - Seit Jahren kämpft die Stadt Osterfeld gemeinsam mit Anwohnern der Ortsteile Roda, Weickelsdorf und Kleinhelmsdorf für mehr Schutz gegen den Lärm durch die nahe Autobahn 9. Schließlich führt einer der am meisten befahrenen Abschnitte der Hauptverkehrsachse an den Dörfern vorbei. Zwar gibt es nahe Kleinhelmsdorf eine Lärmschutzwand, doch die Länge des Bauwerkes reicht nicht aus, um den Krach komplett aus dem Ort fernzuhalten. Eigene Lärmschutzmessungen von Anwohnern zeigten bereits vor einigen Jahren, dass die Lärmpegel insbesondere in der Nacht deutlich zu hoch sind.