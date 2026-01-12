Ehrung „Engagiert und besonders“: Stadt Aschersleben vergibt ihre Preise 2026 in vier Kategorien
Die Stadt Aschersleben hat im Bestehornhaus ihre Preise für das Jahr 2026 in den Kategorien Bildungspreis, Wirtschaftspreis, Bürgerpreis und Baupreis verliehen. Wer die Preisträger sind.
Aktualisiert: 12.01.2026, 08:26
Aschersleben/MZ - Oberbürgermeister Steffen Amme hat im Großen Saal des Bestehornhauses am Freitagabend vier Preisträgerinnen und Preisträger der Stadt Aschersleben ausgezeichnet – in den Kategorien Bürgerpreis, Baupreis, Wirtschaftspreis und Bildungspreis. Im Mittelpunkt der feierlichen Veranstaltung standen Menschen und Initiativen, die sich in besonderer Weise für Aschersleben einsetzen.