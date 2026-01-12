Die Stadt Aschersleben hat im Bestehornhaus ihre Preise für das Jahr 2026 in den Kategorien Bildungspreis, Wirtschaftspreis, Bürgerpreis und Baupreis verliehen. Wer die Preisträger sind.

„Engagiert und besonders“: Stadt Aschersleben vergibt ihre Preise 2026 in vier Kategorien

Das sind die Preisträger der Stadt Aschersleben 2026: Linda Grunenberg, Henry Schmidt, Carola Anton, Udo W. Stephan und Bettina Winkler gemeinsam mit OB Steffen Amme. (v. r. n. l.) Kathrin Tempel konnte an der Veranstaltung im Ballhaus gesundheitsbedingt nicht teilnehmen.

Aschersleben/MZ - Oberbürgermeister Steffen Amme hat im Großen Saal des Bestehornhauses am Freitagabend vier Preisträgerinnen und Preisträger der Stadt Aschersleben ausgezeichnet – in den Kategorien Bürgerpreis, Baupreis, Wirtschaftspreis und Bildungspreis. Im Mittelpunkt der feierlichen Veranstaltung standen Menschen und Initiativen, die sich in besonderer Weise für Aschersleben einsetzen.