Aufgrund der starken Schneefälle konnten die Fahrzeuge des Kreiswirtschaftsbetriebes am Freitag und Sonnabend nicht alle Straßen im Salzlandkreis anfahren. Worum der Betrieb jetzt bittet.

Aufgrund der starken Schneefälle konnten einige Müllbehälter im Salzlandkreis zum Wochenende nicht geleert werden.

Salzlandkreis/MZ - Am Freitag und am Samstag haben starke Schneefälle im Salzlandkreis für erhebliche Behinderungen gesorgt. Wie der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises mitteilt, konnten aufgrund der Witterung vor allem am Freitag nicht alle Straßen im Kreisgebiet angefahren werden. In diesen Bereichen blieb die turnusgemäße Entleerung der schwarzen Restabfallbehälter aus.

Eine nachträgliche Abfuhr ist nach Angaben des Kreiswirtschaftsbetriebs nicht vorgesehen. Anwohner werden gebeten, zusätzlich anfallende Restabfälle, die nicht mehr in die Tonne passen, in reißfesten Kunststoffsäcken mit einem Fassungsvermögen von bis zu 80 Litern zu sammeln und diese zur nächsten regulären Abholung mit bereitzustellen.