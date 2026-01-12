weather schneeregen
Zum inzwischen 18. Mal veranstaltete der Drachenbootverein Halle seinen Wettkampf in der Schwimmhalle in Neustadt. Knapp 70 Teams aus ganz Deutschland brachten das Wasser im Becken zur Wallung.

Von Denny Kleindienst 12.01.2026, 11:44
Kräftemessen im selben Boot: Um zu gewinnen, musste das Boot über die Wimpelgrenze bewegt werden.
Kräftemessen im selben Boot: Um zu gewinnen, musste das Boot über die Wimpelgrenze bewegt werden. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Ein Boot, in dem sich zwei Mannschaften aus jeweils sechs Personen gegenüber sitzen und gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen paddeln. Um genau dieses Kräftemessen ging es am Samstag in der Schwimmhalle in Neustadt.