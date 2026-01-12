Bei der Kreisverbandsschau präsentieren die Geflügelzüchter aus dem Saalekreis und Umgebung ihre Prachttiere. Der Organisator Florian Fandrich erklärt, warum das in ungewöhnlicher Nachbarschaft erfolgte.

Alles für das Prachtvieh: Geflügelzucht ist kein Hobby nur für Senioren

Florian Fandrich und sein „Großer Dresdener": Bei Schauen käme es auf Form, Gefieder, Rosenkamm und die Lauffarbe an.

Barnstädt/MZ. - „In der Schule habe ich mich immer gefragt, warum ich mich mit der Mendelschen Vererbungslehre beschäftigen muss“, erinnert sich Florian Fandrich. Zwei Jahrzehnte später nutzt der Nemsdorfer dieses Wissen oft. Denn er hat die Hühnerzucht als Hobby auserkoren. Damit seine „Großen Dresdener“ möglichst prächtig gedeihen, muss er wissen, welche Henne mit welchem Hahn für Nachwuchs sorgen soll. Schließlich geht es um Anmut und Schönheit der Tiere, wenn sich Züchter zu Wettbewerben treffen.