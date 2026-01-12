EIL
Fußball-Hallenturnier Dessau 05 beweist Nervenstärke - Schillerpark-Team wiederholt Triumph beim Ford-Geissel-Anhalt-Cup
Fußball-Verbandsligist Dessau 05 dreht das Finale gegen den SC Bernburg nach einem 0:2-Rückstand und verteidigt seinen Sieg beim Ford-Geissel-Anhalt-Cup. Die Freude ist groß.
12.01.2026, 11:30
Dessau/MZ. - Na bitte - und wer hätte das im Vorfeld so erwartet? Der SV Dessau 05 hat am letzten Samstag bei der 26. Auflage des Hallenfußballturniers um den Ford-Geissel-Cup in der Dessauer Anhalt-Arena den Pokalsieg aus dem vergangenen Jahr verteidigt.