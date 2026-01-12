weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Fußball-Hallenturnier: Dessau 05 beweist Nervenstärke - Schillerpark-Team wiederholt Triumph beim Ford-Geissel-Anhalt-Cup

EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Fußball-Hallenturnier Dessau 05 beweist Nervenstärke - Schillerpark-Team wiederholt Triumph beim Ford-Geissel-Anhalt-Cup

Fußball-Verbandsligist Dessau 05 dreht das Finale gegen den SC Bernburg nach einem 0:2-Rückstand und verteidigt seinen Sieg beim Ford-Geissel-Anhalt-Cup. Die Freude ist groß.

Von Werner Michaelis 12.01.2026, 11:30
Sieger des Hallenturnier Ford-Geissel-Cup in der Dessauer Anhalt-Arena ist SV Dessau 05.
Sieger des Hallenturnier Ford-Geissel-Cup in der Dessauer Anhalt-Arena ist SV Dessau 05. Fotos: Björn Reinhardt

Dessau/MZ. - Na bitte - und wer hätte das im Vorfeld so erwartet? Der SV Dessau 05 hat am letzten Samstag bei der 26. Auflage des Hallenfußballturniers um den Ford-Geissel-Cup in der Dessauer Anhalt-Arena den Pokalsieg aus dem vergangenen Jahr verteidigt.