Junger Mann aus Wittenberg muss sich wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Jetzt spricht ein Sachverständiger.

Das Landgericht Dessau-Roßlau: Vor der 2. Strafkammer muss sich ein Wittenberger wefen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Ein 24 Jahre alter Angeklagter aus Wittenberg hat sich derzeit vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Vergewaltigung in vier Fällen und gefährlicher Körperverletzung in sieben Fällen zu verantworten. Die Taten sollen sich zwischen dem 14. Oktober 2023 und dem 29. Januar 2024 ereignet haben.