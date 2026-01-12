weather schneeregen
Prozess am Landgericht Dessau Vergewaltigung: 24-Jähriger aus Wittenberg angeklagt

Junger Mann aus Wittenberg muss sich wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Jetzt spricht ein Sachverständiger.

Von Andreas Behling 12.01.2026, 14:21
Das Landgericht Dessau-Roßlau: Vor der 2. Strafkammer muss sich ein Wittenberger wefen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.
Das Landgericht Dessau-Roßlau: Vor der 2. Strafkammer muss sich ein Wittenberger wefen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Foto: Jonas Lohrmann)

Dessau/Wittenberg/MZ. - Ein 24 Jahre alter Angeklagter aus Wittenberg hat sich derzeit vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Vergewaltigung in vier Fällen und gefährlicher Körperverletzung in sieben Fällen zu verantworten. Die Taten sollen sich zwischen dem 14. Oktober 2023 und dem 29. Januar 2024 ereignet haben.