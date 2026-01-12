EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Prozess am Landgericht Dessau Vergewaltigung: 24-Jähriger aus Wittenberg angeklagt
Junger Mann aus Wittenberg muss sich wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Jetzt spricht ein Sachverständiger.
12.01.2026, 14:21
Dessau/Wittenberg/MZ. - Ein 24 Jahre alter Angeklagter aus Wittenberg hat sich derzeit vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Vergewaltigung in vier Fällen und gefährlicher Körperverletzung in sieben Fällen zu verantworten. Die Taten sollen sich zwischen dem 14. Oktober 2023 und dem 29. Januar 2024 ereignet haben.