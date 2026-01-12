EIL
Grenzen von Textil gesprengt Eineinhalb Jahre nach ihrem Tod - Anhaltischer Kunstverein würdigt Dessauer Textilgestalterin Ursula Stroedicke
Der Anhaltische Kunstverein widmet der im Sommer 2024 verstorbenen Dessauer Textilgestalterin Ursula Stroedicke eine Ausstellung in der Kunsthalle. Stroedickes Töchter hatten sich dafür stark gemacht.
Aktualisiert: 12.01.2026, 16:45
Dessau/MZ. - „In dieser leeren Wohnung, da habe ich plötzlich Panik bekommen und wusste, dass ich irgendetwas machen muss“, blickt Connie Stroedicke auf diesen Moment kurz nach dem Tod ihrer Mutter im Juli 2024 zurück.