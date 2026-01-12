In Dessau ist die 26. Auflage „Ford Geissel Anhalt-Cup“ ausgetragen worden. Wie sich der VfB Gräfenhainichen und der FC Grün-Weiß Piesteritz dort behauptet haben.

Die Spieler des FC Grün-Weiß Piesteritz in Aktion beim 26. „Ford Geissel Anhalt-Cup“ in Dessau

Dessau/Gräfenhainichen/MZ. - Die Dessauer Anhalt-Arena hat am vergangenen Samstag zur 26. Auflage des „Ford Geissel Anhalt-Cups“ wieder ganz im Zeichen des Fußballs gestanden. Besonders im Fokus stand natürlich Gastgeber SV Dessau 05, der den Pokal im vergangenen Jahr erstmals gewinnen konnte und so als Titelverteidiger an den Start ging.