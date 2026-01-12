Die Fronten verhärten sich. Umweltaktivisten sehen im Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz einen Schwarzbau. Sie wollen klagen. Warum der Tunnel Schalldämpfer bekommen soll.

Streit um Tunnel für neue A143 bei Halle - Bürgerinitiative droht mit Eilklage und fordert Abriss

Die Zufahrt zum Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz: Am Horizont ist er zu sehen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Ton um die neue A143 westlich von Halle wird wieder rauer. Die Bürgerinitiative (BI) Saaletal droht mit einer Eilklage vor dem Bundesverwaltungsgericht und fordert einen sofortigen Baustopp. „Wir haben die finanziellen Mittel“, sagte am Montag Conrad Kunze von der BI der MZ. Damit eskaliert der Streit um den Bau eines Landschaftstunnels bei Friedrichsschwerz.