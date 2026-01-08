Verstößt der geplante Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz gegen Baurecht und Gesetze? Stein des Anstoßes ist die Frage, ob der Tunnel eine oder zwei Röhren bekommt.

Hier wächst der A143-Tunnel bei Friedrichsschwerz. Gut zu sehen: die geschlossene Mittelwand.

Halle (Saale)/MZ. - Bei Friedrichsschwerz westlich von Halle werden Autofahrer von der Porphyrlandschaft wenig sehen, wenn sie ab Ende des Jahrzehnts über die neue A143 rollen. Wie ein Canyon wird die Autobahn in die Landschaft geschnitten, komplettiert durch einen 300 Meter langen Landschaftstunnel. Doch dieser Tunnel sorgt dafür, dass Emotionen hochkochen und Umweltschützer auf die Barrikaden gehen. Nun äußert sich die Deges, die die Autobahn baut, zu den Vorwürfen.