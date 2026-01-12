weather schneeregen
Schöne Entdeckung Nachwuchs im Zoo Halle: Was haben wir denn da im Beutel?

Überraschung auf dem Reilsberg: Im Bergzoo haben Tierpfleger gleich in zwei Gehegen eine Entdeckung gemacht. Die Freude bei den Mitarbeitern ist groß - bei einem der beiden Jungtiere ganz besonders.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 12.01.2026, 19:22
Hallo ihr da draußen! In Halles Bergzoo hat sich Nachwuchs angekündigt. Nur: Wer winkt da wohl aus dem Beutel?
Hallo ihr da draußen! In Halles Bergzoo hat sich Nachwuchs angekündigt. Nur: Wer winkt da wohl aus dem Beutel? (Foto: Zoo Halle)

Halle (Saale)/MZ. - Das neue Jahr startet im Bergzoo Halle gleich mit Überraschungen: Es gibt Nachwuchs auf dem Reilsberg! Über eins der neugeborenen Jungtiere ist die Freude unter den Tierpflegern im Zoo Halle aus verschiedenen Gründen besonders groß.