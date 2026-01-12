EIL
Schöne Entdeckung Nachwuchs im Zoo Halle: Was haben wir denn da im Beutel?
Überraschung auf dem Reilsberg: Im Bergzoo haben Tierpfleger gleich in zwei Gehegen eine Entdeckung gemacht. Die Freude bei den Mitarbeitern ist groß - bei einem der beiden Jungtiere ganz besonders.
Aktualisiert: 12.01.2026, 19:22
Halle (Saale)/MZ. - Das neue Jahr startet im Bergzoo Halle gleich mit Überraschungen: Es gibt Nachwuchs auf dem Reilsberg! Über eins der neugeborenen Jungtiere ist die Freude unter den Tierpflegern im Zoo Halle aus verschiedenen Gründen besonders groß.