Das ist neu am Montag in Halle:

14.56 Uhr Fehlalarm: Stadt geht von Cyber-Angriff aus

Der Fehlalarm am Samstagabend in Halle soll ein Cyber-Angriff gewesen sein. Davon geht zumindest die Stadt aus, wie sie gerade bei einer Pressekonferenz erklärt. Lesen Sie hier, warum sich die Verantwortlichen da so sicher sind.

14.04 Uhr – So wirkten die Feinde der Republik an der Uni

Während der Weimarer Republik und während der NS-Zeit prägten völkische Studentenbewegungen das Geschehen an der Universität Halle prägten und unterwarfen sich den Nationalsozialisten unterwarfen.

Stadtgeschichte: So wirkten die Feinde der Republik an der Uni in Halle

Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Panne im Warnsystem: Sirenen schlagen fälschlicherweise Alarm

11.51 Uhr – Drachenboote in der Schwimmhalle in Neustadt

Zum inzwischen 18. Mal veranstaltete der Drachenbootverein Halle seinen Wettkampf in der Schwimmhalle in Neustadt. Knapp 70 Teams aus ganz Deutschland brachten das Wasser im Becken zur Wallung.

Mit Drachenbooten im Schwimmbecken: Schwimmhalle Neustadt wird zur Wettkampfarena

Kräftemessen im selben Boot: Um zu gewinnen, musste das Boot über die Wimpelgrenze bewegt werden. (Foto: Denny Kleindienst)

10.21 Uhr – Monkey Island ist zurück

Die Menschen in Sachsen-Anhalt gehen gerne ins Theater – das zeigen nicht nur Statistiken aus dem letzten Jahr, sondern auch das Theaterprojekt „Monkey Island – Ich will Pirat werden“ in Halle. Durch ein erfolgreiches Crowdfunding kann es nun wieder auf die Bühne gebracht werden. So geht es mit dem Projekt weiter.

Monkey Island ist zurück: Neues Kapitel einer Heldenreise im Steintor Varieté in Halle

Der Spendenaufruf für „Monkey Island“ im vergangenen Jahr brachte einiges in Bewegung. (Foto: Chaos Theater Club)

9.33 Uhr – Ein nächtlicher Jäger in der Stadt

Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 11. Januar geht es um einen Jäger, der gerne nachts unterwegs ist.

365 Tage, 365 Tiere: Ein fliegender Jäger auch in einer Kirche in Halle

In einer Kirche in Halle baute sich eine Familie dieser Art ihr Zuhause in der Stadt. (Foto: Steffen Schellhorn)

7.23 Uhr – Verlängert Fabrice Hartmann beim HFC?

Fabrice Hartmann kann beim HFC den Unterschied ausmachen, fehlte aber oft. In die Wintervorbereitung startet er mit neuer Zuversicht. Bleibt der 24-Jährige in Halle?

Das verrät Fabrice Hartmann über die Vertragsgespräche mit dem HFC

Fabrice Hartmann konnte bislang nur sieben von 19 Saisonpartien absolvieren. (Foto: IMAGO/Lobeca)

6.50 Uhr – Das ist Halles erstes Kinderprinzenpaar

Vor den bald anstehenden Karnevalsveranstaltungen haben die Saalenarren gleich zwei neue Prinzenpaare proklamiert. Dabei flossen sogar Tränen.

Darauf ein Helau: Halles Saalenarren küren erstmals auch ein Kinderprinzenpaar

Selenia I. und Benedikt I. sind das erste Kinderprinzenpaar der halleschen Saalenarren. (Foto: Denny Kleindienst)

6.28 Uhr – Wer verstärkt die Außenbahn beim HFC?

Der Hallesche FC will im Winter den Kader optimieren, Priorität liegt auf Verstärkung der Außenbahnen. Wie es um die Personalien Erich Berko und Theo Ogbidi steht.

Wie konkret sind die Personalien Erich Berko und Theo Ogbidi beim HFC?

Erich Berko spielte bis zum Sommer 2024 für den HFC. (Foto: IMAGO/Lucca Fundel)

6.10 Uhr – Quarterback schweigt: Was wird aus der Schorre?

Der Quarterback Immobilien AG aus Leipzig gehören zwei Hochhausscheiben in Halle-Neustadt, ebenso eine Brachfläche am Ritterhaus. Stehen die Vorhaben vor dem Aus?

Investor aus Leipzig auf Tauchstation - was wird aus der Schorre und anderen Großprojekten in Halle?

Mehr als nur eine Winterpause: An der Schorre wird seit Monaten nicht mehr gearbeitet. Der Grund ist unklar. (Foto: Dirk Skrzypczak)

5.51 Uhr – Was steckt hinter dem Fehlalarm von Samstagabend?

Am Samstagabend lösten alle Sirenen in Halle aus. Gefahr bestand laut Feuerwehr aber nicht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Katastrophenschutz in Halle: Das steckt hinter dem rätselhafte Sirenenalarm am Samstagabend in Halle

Am Samstagabend gegen 22 Uhr lösten plötzlich alle Sirenen im Stadtgebiet von Halle aus. Ein Notfall lag aber nicht vor. Noch in der Nacht begann die Aufarbeitung des Fehlalarms. (Foto: Yvonne Heyer/Archiv)

