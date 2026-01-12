am späten Samstagabend erklangen auf einmal die Sirenen im gesamten halleschen Stadtgebiet. Doch eine Gefahr - und nur für den Gefahrenfall sind die Sirenen schließlich gedacht - bestand nicht. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Hier schreibt mein Kollege Marvin Matzulla, was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Das winterliche Wetter machte dem halleschen Nahverkehr auch am Samstag noch zu schaffen. Wie schon am Vortag musste der Fahrplan zunächst außer Kraft gesetzt werden, es kam zu zahlreichen Verspätungen. Im Tagesverlauf enstspannte sich die Lage dann wieder. Derweil bleibt angesichts der derzeitigen Minusgrade das Notquartier der Stadt Halle für Obdachlose in diesen Tagen durchgehend geöffnet. Auch weitere Einrichtungen sind auf die Kälte vorbereitet und bieten Hilfe an.

So verteilt etwa das hallesche Bündnis „Wohnungslosigkeit überwinden“ Kälterucksäcke an Bedürftige - dafür braucht es noch Unterstützer. Fest steht: Ein solcher Rucksack kann Leben retten.

Um die Würdigung herausragender sportlicher Leistungen ging es beim Neujahrsempfang des Stadtsportbundes. Dort wurden Halles Sportler und Sportlerin sowie die Mannschaft des Jahres 2025 ausgezeichnet. Stadtsportbund-Präsident René Walther kritisierte allerdings auch die neue Betriebskostenbeteiligung für die Nutzung kommunaler Sportstätten.

