Auch an diesem Samstag wurde der Fahrplan für Straßenbahnen und Busse zunächst außer Kraft gesetzt. Inzwischen gilt er wieder. Doch es kann weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Sturmtief „Elli“ bremst Nahverkehr in Halle aus: Auch am Samstag gibt es Verzögerungen (aktualisiert)

Das Reileck am Freitagmorgen: Im Laufe des gestrigen Tages musste die Havag den Fahrplan dann außer Kraft setzen. So war es auch am Samstagmorgen.

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstagmorgen teilten die Stadtwerke Halle mit, dass die eisige „Elli“ Straßenbahnen und Busse in Halle ausbremst und es demnach auch an diesem Samstag im gesamten Liniennetz zu erheblichen Verspätungen von Straßenbahnen und Bussen kommen kann.

Zur Mittagszeit hieß es dann, die Lage habe sich entspannt. Es komme nur noch vereinzelt im Liniennetz zu Verspätungen von Straßenbahnen und Bussen. Auch sei die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) rund um die Uhr im Einsatz, um die Straßen zu räumen. Der Havag-Fahrplan sei nun wieder in Kraft gesetzt.

Am Samstagmorgen wurde der reguläre Havag-Fahrplan sowie der Sammelanschluss auf dem Marktplatz zunächst außer Kraft gesetzt. Anschlüsse konnten nicht gesichert werden.

Zudem kam es zu erheblichen Verspätungen, einzelne Fahrten verkehrten teilweise außerhalb des Taktes. Eine Pünktlichkeit konnte die Havag zu Tagesbeginn nicht garantieren.

Fahrgäste werden weiterhin gebeten, sich vor Fahrtantritt im Verkehrsmelder der HAVAG zu informieren oder auf die Webseite der HAVAG zu schauen. An den Haltestellen informieren Lautsprecher, elektronische Anzeigen und QR-Codes an Aushangfahrplänen zu Echtzeitverbindungen und Störungen.