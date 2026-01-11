Das hallesche Bündnis „Wohnungslosigkeit überwinden“ verteilt Kälterucksäcke an Bedürftige - dafür braucht es allerdings noch Unterstützer.

Ein Rucksack, der Leben retten kann - In Halle werden dafür Paten gesucht

Ein obdachloser Mann hat sich an einem Haus zum Schlafen hingelegt. In Halle sollen für Bedürftige Kälterucksäcke gepackt werden (Symbolbild).

Halle (Saale)/MZ. - Seit gut zwei Jahren engagiert sich das Bündnis „Wohnungslosigkeit überwinden“ für wohnungslose Menschen in der Stadt Halle. In einem gemeinsamen Projekt werden zum Beispiel Spenden für Kälterucksäcke für Obdachlose gesammelt. Denn diese Rucksäcke können im Zweifel Leben retten.

Zum Bündnis gehören Akteure wie der Bus Vierjahreszeiten, die Wärmestube der evangelischen Stadtmission, das Schirm-Projekt, die HWG, das Jobcenter oder auch die Polizeigewerkschaft.

Ein Rucksack, der Leben retten kann - Die ersten 40 wurden bereits verteilt

„In einer ersten Aktion konnten wir 40 Rucksäcke an Bedürftige verteilen. Die Spenden dafür kamen von der HWG und dem PS-Lotteriesparen“, erzählt Heiko Wünsch, der Leiter der Wärmestube der Stadtmission. „Aber das hat natürlich nicht für alle gereicht.“

Zu einem Kälterucksack gehören so wichtige Dinge wie eine Isomatte, ein Schlafsack, aber auch warme Kleidung, Hygieneartikel, ein Thermobecher, eine Taschenlampe oder Wärmesohlen. Ein gefüllter Rucksack kostet rund 160 Euro und wird an den verschiedenen Anlaufstellen für Bedürftige verteilt.

Das ist drin im Kälterucksack - Und hier kann man spenden

„Deshalb wäre es toll, wenn Hallenser Rucksackpaten werden und das Projekt unterstützen könnten“, so Wünsch. „Wer Fragen dazu hat, kann sich gern an uns wenden.“

Hier können Sie spenden: Spendenkonto - Evangelische Stadtmission Halle, Bank: Evangelische Bank, IBAN: DE32 5206 0410 0408 0061 64, BIC: GENODEF1EK1, Verwendungszweck: Kältehilfe / Rucksackpate